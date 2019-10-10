Примерно 3,5 тыс. женщин присутствовали на квалификационном матче чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Ирана и Камбоджи в четверг в Тегеране. Об этом сообщило AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Матч прошел на стадионе "Азади" в Тегеране и стал первым за почти 40 лет, на котором женщины были представлены массово.

Встреча завершилась крупной победой иранской команды со счетом 14:0, три мяча забил нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун. В турнирной таблице отборочной группы C сборная Ирана занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков, второй идет команда Бахрейна с четырьмя очками.

Amnesty International ("Международная амнистия") в среду назвала выделение Ираном квоты на билеты для женщин "циничным пиар-ходом" и заявила, что правительство страны должно отменить все ограничения на посещение женщинами футбольных игр. Она осудила ограничение числа женщин, присутствовавших на матче (по ее данным, общее число мест на стадионе составляет 78 тыс., что значительно превышает число женщин, которым было разрешено приобрести билеты), и призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) повлиять на ситуацию. Правозащитная организация напомнила о болельщице Сахар Ходаяри, погибшей после самоподжога, который она совершила из-за грозившего ей тюремного срока за поход на стадион, а также о еще как минимум сорока женщинах, задержанных за попытки попасть на стадионы с начала 2018 года.

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. В октябре прошлого года 100 женщинам разрешили посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии, а в ноябре около 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японской командой "Касима Антлерс".

В июне 2019 года агентство Ассошиэйтед Пресс информировало, что президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

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