Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"На первом этапе мы планируем создать зону безопасности длиной 120 километров, затем - 400 километров. Ширина - около 30 километров, снижать ее не планируем", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".

Турецкий лидер назвал три цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".

В Минобороны Турции сообщили, что, по последним данным, в ходе операции уничтожены 174 террориста.

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