Участники конференции в Стамбуле призвали создать механизм обмена разведданными
Спикеры парламентов стран - участниц конференции по антитеррору в Стамбуле приняли итоговую декларацию, в которой выступили за создание специального механизма межгосударственного обмена разведданными для борьбы с терроризмом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Призываем органы безопасности государств-участников создать специальный механизм по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом", - говорится в декларации, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.
Одновременно спикеры подтвердили важность обмена информацией между соответствующими органами для эффективного уголовного расследования и судебного преследования причастных к терроризму лиц "на основе принципа "выдай или суди", включая тех, кто подстрекает к террористическому акту или действиям, а также иностранных террористов-боевиков".
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