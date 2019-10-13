Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"При обстрелах террористами наших городов погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что в ходе операции турецкие ВС взяли под контроль город Рас эль-Айн и окружили Телль-Абъяд. Эрдоган вновь заявил, что целью операции является создание зоны безопасности на территории Сирии шириной 30-35 километров вдоль границы с Турцией.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.

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