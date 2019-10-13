Иракские власти направили 10 тыс. военнослужащих в приграничные районы с Сирией для предупреждения возможного перехода границы группами террористов. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Mawazin News, приводя высказывание чиновника иракского министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "не менее 10 тыс. солдат армии Ирака, сотрудников службы безопасности и бойцов шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") были отправлены на иракско-сирийскую границу к западу от города Мосул". Представитель военного ведомства уточнил, что дополнительные силы будут дислоцированы напротив сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке. Эти подкрепления, добавил он, "должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации, связанной с возможным проникновением сторонников террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ирак".

С 9 октября на севере Сирии, в приграничных с Ираком провинциях, Турция проводит военную операции "Источник мира", которая включает массированные авиаудары ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!