Один человек погиб, четверо получили ранения в результате обрушения в здании банка в китайской провинции Цзилинь, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в понедельник в сельском коммерческом банке городского округа Байчэн. В здании четыре этажа, площадь - более 900 квадратных метров. Во время происшествия там проходили ремонтные работы.

Строительная организация подтвердила, что изначально под завалами оказались девять человек. Сначала спасли четверых, их госпитализировали. Затем вызволили еще одного человека, уже погибшего. Четверо все еще находятся под завалами.

Причина происшествия расследуется.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!