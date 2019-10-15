Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Американские войска из этой страны "в основном" выведены, заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я разгромил на 100% халифат "ИГ" и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?" - написал Трамп в Twitter.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!" - добавил Трамп.

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