Вертолет вооруженных сил Афганистана разбился во вторник на севере страны. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел неподалеку от города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх. Источники указали, что среди экипажа возможны жертвы, однако точных сведений о пострадавших или разрушениях в районе падения военного вертолета до сих пор не поступало.

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