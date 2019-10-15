https://news.day.az/world/1166091.html В Афганистане разбился вертолет
В Афганистане разбился вертолет
Вертолет вооруженных сил Афганистана разбился во вторник на севере страны. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел неподалеку от города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх. Источники указали, что среди экипажа возможны жертвы, однако точных сведений о пострадавших или разрушениях в районе падения военного вертолета до сих пор не поступало.
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