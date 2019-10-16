Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"15 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии", - отмечается в сообщении.

Ранее Эспер заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии создала помехи для борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и привела к освобождению многих содержавшихся под стражей боевиков.

В Пентагоне назвали продуктивным разговор Эспера и Шойгу по Сирии.

"Я могу подтвердить, что сегодня состоялся телефонный разговор между министрами обороны. Они провели продуктивный разговор о ситуации в Сирии", - сказала ТАСС официальный представитель Министерства обороны США подполковник американских ВВС Карла Глисон.

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