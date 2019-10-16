В Пентагоне назвали продуктивным телефонный разговор министра обороны США Марка Эспера с Сергеем Шойгу, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе диалога были обсуждены вопросы, которые представляют взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии. Предыдущий телефонный разговор, о котором сообщали стороны, был проведен 7 октября.

Агенство отмечает, что на протяжении нескольких лет министры обороны РФ и США не поддерживали контакты лично, передавая информацию на уровне начальников генштабов. Марк Эспер был утвержден на пост министра минувшим летом, Сергей Шойгу находится в должности министра с ноября 2012 года.

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