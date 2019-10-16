Канада временно приостанавливает поставки вооружений в Турцию из-за ее военной операции в Сирии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию", которые охватывают "контролируемые товары" - в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством", - пишет агентство, цитируя заявление МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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