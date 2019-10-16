Поддерживающая протестующих в Гонконге часть парламентариев в среду прервала речь главы администрации города Кэрри Лэм, которая после четырех месяцев протестов и беспорядков должна была выступить с политическим обращением в законодательном собрании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В связи с этим глава администрации Гонконга вынуждена была выступить с видеообращением.

Зал, где должно было состояться обращение, успели отремонтировать после того, как летом его разгромили ворвавшиеся в здание демонстранты. Лэм дважды пыталась начать речь, однако каждый раз ее прерывали. Члены оппозиции принесли в законодательное собрание плакаты, на которых глава администрации изображена с испачканными в крови руками, также 15 депутатов держали в руках плакат с лозунгом демонстрантов "Пять требований, ни одним меньше". Они выкрикивали в адрес Лэм требования уйти в отставку.

Как сообщалось ранее, речь Лэм преимущественно должна была быть сфокусирована на земельной и жилищной проблемах, в то время как законодатели хотели услышать от нее программу урегулирования кризиса, который называют самым худшим за всю историю Гонконга.



Продемократический депутат Таня Чэнь (Чэнь Шучжуан), которую попросили удалиться из зала, принесла в здание заксобрания громкоговоритель и проигрывала запись с протестов, заявляя, что Лэм должна знать, что ее руки в крови. Как сообщает издание South China Morning Post, Чэнь заявила, что "если Кэрри Лэм не может управлять Гонконгом, она должна уйти в отставку".

Позже из зала вывели еще несколько депутатов, за ними последовала и Лэм, которая предпочла не озвучивать свое обращение в такой обстановке. Заседание было приостановлено.



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