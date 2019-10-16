Вице-президент США Майкл Пенс отправится с рабочим визитом в турецкую столицу, несмотря на отказ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пенса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент сегодня отправляется в Турцию", - сообщила пресс-секретарь Пенса Кейти Уолдман в ответ на просьбу сообщить, не изменился ли график вице-президента в связи с заявлением президента Турции.

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