На набережной в Ницце британский турист позировал для фото и, упав в воду, утонул, сообщает Daily Mail.

27-летний Фарез Банья приехал в Ниццу в отпуск. Он хотел сделать селфи на Английской набережной, но оступился и упал в воду у пляжа Каррас. В море у туриста произошла остановка сердца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Его семья утверждает, что им сообщили о смерти Фареза сухим текстовым сообщением спустя две недели после трагедии.

Сестра погибшего создала сайт и пытается собрать деньги на репатриацию тела и похороны.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что семья не обращалась за консульской помощью.

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