Эксперты кафедры горно-геологического факультета Стамбульского технического университета не исключают возможность подземных толчков в Стамбуле магнитудой как минимум 5,8.

Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что эксперты не исключают, что землетрясение будет и на азиатской части Стамбула, что может привести к серьезным разрушениям.

Напомним, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате, повреждения получили 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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