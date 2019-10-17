Актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.

Джули Гибсон начинала карьеру как актриса водевиля. Несмотря на тяжелую болезнь, говорят родные, актриса продолжала петь до последнего месяца жизни.

В 1944 году сыграла первую главную роль - Кэти в картине "Счастливый ковбой". Снималась до 1978 года, всего в ее фильмографии 28 фильмов и телесериалов.

Первый брак актрисы с Дином Диллманом окончился разводом в 1967 году. За режиссером Чарльзом Бартоном была замужем до его смерти в 1981 году.

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