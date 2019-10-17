https://news.day.az/world/1166832.html Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз
Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз
Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, его двери остаются открытыми для страны, передает РИА Новости.
"Я надеюсь, что наши британские друзья решат однажды вернуться, наша дверь остается открытой", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита лидеров стран ЕС.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре