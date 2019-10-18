https://news.day.az/world/1166929.html В Кыргызстане пройдут парламентские выборы
В Кыргызстане пройдут парламентские выборы
Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 4 октября 2020 года. Об этом в пятницу сообщил Центризбирком республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Парламентские выборы назначены на 4 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы в парламент Кыргызстана прошли в октябре 2015 года. По их результатам в законодательный орган вошли шесть партий, больше всех голосов набрала Социал-демократическая партия (СДПК).
В Кыргызстане однопалатный парламент, состоящий из 120 мест.
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