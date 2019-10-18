Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 4 октября 2020 года. Об этом в пятницу сообщил Центризбирком республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Парламентские выборы назначены на 4 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Предыдущие выборы в парламент Кыргызстана прошли в октябре 2015 года. По их результатам в законодательный орган вошли шесть партий, больше всех голосов набрала Социал-демократическая партия (СДПК).

В Кыргызстане однопалатный парламент, состоящий из 120 мест.

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