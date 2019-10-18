Китай примет адекватные контрмеры в ответ на действия Вашингтона, ущемляющие законные права дипломатов КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем, чтобы США исправили ошибку и отменили меры, которые были предприняты в отношении китайских дипломатов - это единственно правильный выход из сложившейся ситуации, - заявил он на регулярном брифинге. - Дипломатия подразумевает взаимодействие на равноправных условиях, поэтому мы ответим Соединенным Штатам адекватными мерами".

Ранее представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга заявил, что правительство США потребовало от китайских дипломатов уведомлять их с 16 октября о любых контактах с представителями властей на территории страны пребывания. В американском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что члены дипмиссии Соединенных Штатов в Китае "не имеют доступа к широкому кругу представителей страны пребывания".

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