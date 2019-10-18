https://news.day.az/world/1167025.html В Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы, много погибших
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы, много погибших
Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые. Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Хаска Мина. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети, как минимум 17 человек погибли.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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