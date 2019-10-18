Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые. Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Хаска Мина. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети, как минимум 17 человек погибли.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.



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