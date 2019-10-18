"Газпром" начал заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", сообщил оператор проекта South Stream Transport B.V. (SST, 100%-е дочернее общество "Газпрома"), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию", - сообщается в пресс-релизе.

Запуск первой нитки "Турецкого потока" намечен на 1 января 2020 г.



"Турецкий поток" пройдет из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 г.", - заявил представитель оператора.

Одновременно "Газпром" заполняет газом по графику другой стратегически важный газопровод - "Сила Сибири" в Китай.



В 2019 г. "Газпром" впервые за 20 лет вводит в эксплуатацию за год более 7,5 тыс. км магистральных газопроводов. Это связано с реализацией целого ряда газотранспортных проектов - "Турецкий поток", "Северный поток-2" и "Сила Сибири".

Газ, подаваемый в систему "Турецкого потока", поставляется через Единую систему газоснабжения "Газпрома". Необходимое давление для заполнения системы "Турецкого потока" создается компрессорной станцией "Русская", расположенной вблизи г. Анапа на побережье Черного моря. Газопроводы будут заполнены природным газом, начиная от береговых объектов около Анапы до Приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.



Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы аттестующим органом компании DNV-GL, которая подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим соответствующим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется, после того как будет закончено заполнение первой нитки.



Строительные работы на приемном терминале в Турции сейчас находятся в завершающей стадии. Оператор турецкой газотранспортной сети BOTAŞ параллельно выполняет комплекс мероприятий по строительству первого сухопутного участка, чтобы соединить "Турецкий поток" и газотранспортную сеть Турции. Совместное предприятие "Газпрома" и BOTAŞ в настоящий момент реализует второй, транзитный, сухопутный участок для подачи газа в европейские страны.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!