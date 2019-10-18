Депутаты Европарламента (ЕП) проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели. Об этом в пятницу сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели - в Европарламенте", - сказал Макрон.

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