https://news.day.az/world/1167061.html Европарламент проголосует по соглашению о Brexit
Европарламент проголосует по соглашению о Brexit
Депутаты Европарламента (ЕП) проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели. Об этом в пятницу сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели - в Европарламенте", - сказал Макрон.
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