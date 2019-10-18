https://news.day.az/world/1167118.html Эрдоган: представителей Дамаска не будет на переговорах в Сочи
Эрдоган: представителей Дамаска не будет на переговорах в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что представители сирийского правительства не будут присутствовать или участвовать в переговорах между Турцией и Россией в Сочи, которые намечены на 22 октября. Об этом турецкий лидер сказал на встрече с представителями иностранных СМИ в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.
"Нет, они не будут присутствовать там или участвовать в них", - ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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