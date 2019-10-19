https://news.day.az/world/1167336.html В Тбилиси жилой дом разворотило взрывом бытового газа - ВИДЕО
В Тбилиси жилой дом разворотило взрывом бытового газа - ВИДЕО
Утром в субботу, 19 октября, в одном из шестнадцатиэтажных жилых домов на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси прогремел взрыв. В Сети опубликованы кадры последствий ЧП, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала утечка бытового газа. В результате мощного хлопка несколько квартир оказались разрушены, лишившись стен и перекрытий.
Как сообщили в спасательной службе, в результате ЧП никто не погиб, однако без пострадавших не обошлось. Как минимум четыре человека, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.
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