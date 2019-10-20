Турецкий военнослужащий погиб в воскресенье на северо-востоке Сирии, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш военный был убит, еще один солдат получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт террористами из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - говорится в коммюнике.

В заявлении отмечено, что инцидент произошел в районе Телль-Абъяда.

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