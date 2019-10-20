Министры здравоохранения стран "двадцатки" (G20) считают, что в связи со всеобщей тенденцией к старению общества пожилым людям, продолжающим работать, необходимо оказывать активную поддержку.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье по итогам министерской встречи в японском городе Окаяме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем, что поддержка активного и здорового старения является одним из наших приоритетов. Мы признаем, что здоровое старение играет большую роль в достижении целей, связанных с рынком труда, социальным развитием, экономическим ростом. Мы будем содействовать мерам по профилактике и контролю за различными заболеваниями, а также укреплению здоровья общества путем повышения медицинской грамотности, безопасности и гигиены труда на протяжении всей жизни", - отмечается в документе.

Главы ведомств указали на то, что острые вспышки инфекционных заболеваний в мире, а также экологическое воздействие представляют собой значительный риск для системы здравоохранения, мировой безопасности и стабильности. Кроме того, министры подтвердили свое намерение активно работать, чтобы одержать окончательную победу над полиомиелитом и справиться с распространением СПИДа, туберкулеза и малярии.

Вместе с тем в декларации они выразили обеспокоенность недоверием общества к прививкам. "Мероприятия по вакцинации являются одной из наиболее эффективных инвестиций в здравоохранение. Мы будем стремиться повышать доступность эффективных и качественных вакцин, увеличивать охват вакцинации, а также повышать уровень доверия общества к прививкам", - говорится в документе.

Первая встреча глав здравоохранительных ведомств G20 состоялась в 2017 году в Берлине, а переговоры в японской Окаяме стали третьими в этом формате. Помимо министров от стран Группы двадцати, в двухдневной встрече приняли участие представители восьми приглашенных государств - Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили, а также представители международных структур, таких как Всемирная организация здравоохранения и Организация экономического сотрудничества и развития.

Старение общества - одна из главных проблем Японии, население которой при сохранении текущих демографических тенденций к 2053 году может сократиться со 126 млн до 100 млн человек, а к 2065-му - до 88 млн человек, из которых около 38% будут пожилыми. Столь стремительное старение общества вкупе с низкой рождаемостью сулит стране в ближайшем будущем массу проблем. К примеру, работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в дальнейшем могут остаться без достойных выплат, в отличие от живущих сейчас пожилых людей. Власти страны поставили задачу к концу 2025 года увеличить рождаемость в 1,8 раза, однако, как отмечают специалисты, добиться означенной цели правительству будет крайне трудно.

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