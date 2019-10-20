В Санкт-Петербурге маршрутка, проезжая перекресток на красный свет, врезалась в трамвай.

Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задев трамвай, который не успел разогнаться, маршрутка опрокинулась и завалилась на бок. Другие автомобили в это время остановились.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на петербургскую полицию, в результате аварии более 10 человек получили различные травмы. РИА Новости уточняет, что были госпитализированы 15 человек, также известно, что среди пострадавших есть дети от девяти до 14 лет.

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