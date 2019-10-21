https://news.day.az/world/1167628.html Китайцы строят мега-город на 130 миллионов человек - ВИДЕО
Китайцы строят мега-город на 130 миллионов человек - ВИДЕО
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