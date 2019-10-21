Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Hindustan Times.

DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия - ракет со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время вступит в строй аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий, передает издание слова источников.

"Система гиперзвукового оружия - одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем", - отметили собеседники.

К работам в этой области Индия приступает в то время, когда Китай, Россия и США проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания, напомнила Hindustan Times.

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