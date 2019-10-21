Компания Huawei объявила о скором старте продаж "умного" браслета Band 4 на российском рынке. В новом фитнес-трекере были обновлены технологии слежения за физиологическими параметрами организма, включая определения уровня насыщения крови кислородом, мониторинга сердечного ритма и качества сна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Система TruSeen 3.5 фиксирует аномальные повышения пульса о перегрузках во время занятий спортом и немедленно оповещает об этом пользователя. Также новинка Huawei умеет отслеживать уровень насыщения крови кислородом, снижение которого приводит к преждевременному утомлению. Смарт-браслет, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, наделен датчиком, "мгновенно определяющим уровень оксигенации гемоглобина в капиллярах, что позволяет контролировать этот параметр во время тренировок и в течение всего дня".

Band 4 оснащен 0,96-дюймовым экраном (80х160 пикселей) с возможность загрузки новых циферблатов из магазина Watch Faces Store, а в его ремешок встроен порт для зарядки. Водонепроницаемость устройства - до 50 метров. Объема аккумулятора (91 мА*ч) должно хватить на 6 дней при включенных функциях мониторинга сна и сердечного ритма.

Датчики фитнес-трекера позволяют считать дистанцию, скорость, количество и частоту шагов, отслеживать динамику изменения пульса и сожженные калории. Также, подключив Band 4 к смартфону, пользователи смогут видеть на экране имя звонящего человека, дистанционно управлять камерой и определять местоположение мобильного устройства.

В России новинку начнут продавать с 24 октября.

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