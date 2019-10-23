По меньшей мере шесть человек получили травмы в результате ДТП с перевернувшейся легковушкой в Санкт-Петербурге. Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Авария произошла около полудня 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Водитель Volkswagen вылетел на красный сигнал светофора на перекресток и на полной скорости протаранил Renault. После столкновения паркетник перевернулся на крышу посреди перехода, придавив пешеходов, а легковушка врезалась в толпу.

В больницу доставили шесть человек: пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель Renault - в тяжелом.

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