Правоохранительные органы ФРГ проведут необходимые проверки после обнаружения в Великобритании грузовика с погибшими мигрантами, заявил представитель МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе и выражает соболезнования близким погибших.

"Немецкие органы проведут необходимые проверки", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.

Он отметил, что "пока рано говорить, что стоит за этим происшествием". На уточняющий вопрос, обращалась ли Великобритания с запросом о содействии в расследовании, чиновник отметил, что не владеет такой информацией.

В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "федеральный канцлер глубоко опечалена новостью из Великобритании", добавив, что Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!