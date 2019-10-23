https://news.day.az/world/1168618.html НАТО о меморандуме России и Турции по Сирии
НАТО о меморандуме России и Турции по Сирии
Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России", - сказал он журналистам в среду.
При этом Столтенберг отметил, что соглашение по прекращению огня на северо-востоке Сирии, заключенное ранее при посредничестве США, является основой для политического решения конфликта.
"Мы видели, что можно двигаться к политическому решению... Нам нужно двигаться дальше, чтобы иметь реальное, переговорное, политическое решение в Сирии", - сказал он.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре