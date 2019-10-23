Запасы нефти в США сократились
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 октября, сократились на 1,7 млн баррелей, или на 0,4% - до 433,2 млн баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста запасов на 2,2 млн баррелей.
Добыча нефти в США за неделю составила 12,6 млн баррелей в день, не изменившись в сравнении с показателем предыдущей недели.
Запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, или на 1,4% - до 223,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 2,3 млн баррелей.
Запасы дистиллятов за неделю упали на 2,7 млн баррелей, или на 2,2%, составив 120,8 млн баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 2,8 млн баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1 млн, до 642,4 млн баррелей.
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