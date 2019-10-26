Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о российско-турецких переговорах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Макрон положительно оценил достигнутые договоренности. "По общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом", - говорится в сообщении.

Стороны также выразили надежду на то, что первое заседание Конституционного комитета, запланированное на 30 октября в Женеве, пройдет конструктивно и будет результативным.

Кроме того, Путин рассказал Макрону об итогах форума "Россия - Африка". Главы государств также обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов.

Сочинский меморандум

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Минобороны РФ рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии. Это - рабочее согласование принятых решений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин.

По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу курдских отрядов на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира".

Российские военные полицейские уже приступили к патрулированию. Так, маршрут в обе стороны в районе Камышлы составил более 210 километров. Помимо собственно патрулирования, военные помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок.

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