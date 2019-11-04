Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом).

Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, кредитор ООО "С-Транс" собирается взыскать с АО "Нарзан" задолженность за услуги по автомобильной перевозке грузов, заявил в разговоре с РБК генеральный директор компании Сергей Жолобов.

По его словам, общая сумма претензий по двум искам, один из которых удовлетворен судом, составляет 2,6 миллиона рублей.

В свою очередь, гендиректор АО "Нарзан" Алексей Зобков сообщил, что ряд логистических компаний, выполнявших обязательства ненадлежащим образом, пытаются опорочить имя "Нарзана", однако на самом деле оснований для банкротства или предбанкротного состояния нет.

Сейчас легально производить воду "Нарзан", которую добывают на месторождениях в Ставропольском крае, могут только АО "Нарзан" и "Холдинг Аква".

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