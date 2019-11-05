Мировые цены на нефть уверенно растут во вторник днем на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, крупнейшими мировыми потребителями сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по состоянию на 14.28 баку цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,09%, до 62,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,85%, до 57,03 доллара за баррель.

Во вторник на рынках отмечается подъем рисковых настроений после сообщений в СМИ о том, что США и Китай в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.

В то же время аналитики ING, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, считают, что "рост цен на нефть будет кратковременным, учитывая масштаб переизбытка (предложения сырья - ред.) на рынке, который ожидается в первой половине 2020 года".

Кроме того, сдерживает рост цен на нефть новый доклад ОПЕК, согласно которому спрос на нефть в мире с 2018 по 2040 годы увеличится на 11,9%, до 110,6 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей ниже прошлогодней оценки.

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