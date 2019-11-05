Евросоюз продолжит в полном объеме выполнять Парижское соглашение по климату, даже если из него выйдут США, которые являются крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге во вторник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Парижское соглашение - это глобальное соглашение, необходимое для противодействия глобального потепления климата. Весь мир и ЕС должны продолжать работать в этом направлении, даже если крупнейший в мире производитель парниковых газов выйдет из этого соглашения", - заявила она. Андреева также отказалась отвечать на вопрос, намерен ли ЕС в этом случае применить против США какие-либо санкции.

"В случае выхода США мы будем интенсивно работать над их возвращением в это соглашение", - заявила она.

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Это уже, по меньшей мере, четвертое международное соглашение, которое США покидают в одностороннем порядке за последние три года.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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