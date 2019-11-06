Таможенное ведомство Финляндии на протяжении последних 3 лет неверно рассчитывало таможенные сборы при конвертации 25 национальных валют, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Об этом в среду, 6 ноября, в интервью порталу Yle сообщил глава производства департамента таможни Финляндии Ярмо Ряйккя. Сотрудники таможенного ведомства, которые должны были отвечать за конвертацию валют, по его словам, "по ошибке" использовали валютные курсы частного финского банка вместо курсов, установленных Европейским центральным банком.

Ярмо Ряйккя признал, что данная ситуация продолжалась с весны 2016 г. до июня 2019 г. и коснулась 25 национальных валют, среди которых доллар, юань, российский рубль и шведская крона.

"Произошла ошибка. В мае 2016 г. вступила в силу статья таможенного законодательства ЕС. Согласно ей для таможенного оформления товаров должны использоваться ставки, принятые ЕЦБ. Сотрудники, ответственные за обновление данных валютных курсов, взяли их с веб-сайта одного финского коммерческого банка. Они ошибочно подумали, что эти курсы утверждены ЕЦБ. И это неправильное толкование продолжалось долгое время".



Ошибка, по словам Ряйккя, была обнаружена обычным клиентом, указавшим на несоответствие курсов, установленных ЕЦБ, и значений, которых использовали сотрудники таможни.



В результате данной "ошибки" в Финляндии за 3 года было оформлено около 960 тыс. таможенных деклараций с нарушениями. Общая сумма, которая подлежит возврату по данным декларациям, по оценкам Ряйккя, составляет около 11,5 млн евро.



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