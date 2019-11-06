Неделю назад СМИ сообщали о том, что саудовские банки могут выделить кредиты саудовским инвесторам, чтобы те смогли инвестировать в Saudi Aramcо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, cегодня Энди Кричлоу, глава EMEA в Platts, повторил эту информацию: "Таким образом, большинство государственных саудовских банков начнут кредитовать саудитов, чтобы они купили акции саудовской государственной нефтяной компании. Только непонятно, как это должно помочь экономике?"

Корреспондент Bloomberg Хавьер Блас уже наглядно показал, насколько Саудовская Аравия готова пойти на то, чтобы убедить местное население инвестировать в IPO Aramco, которая сначала будет торговаться на местном фондовом рынке Tadawul.

Тем не менее, несмотря на неустанную пропаганду, направленную на то, чтобы заставить местных жителей инвестировать в Aramco, в IPO одной из компаний, которая, вероятно, станет самой ценной в мире, не хватало одного (если только AAPL не вырастет еще на 100% за следующие несколько недель): ключевого инвестора для IPO, в рамках которого Aramco оценивается где-то между $1,1 трлн и $2,5 трлн. Иными словами, величайшего дурака из всех.

И в мире, где по традиции одна страна неизменно активизируется, когда отчаянно нужны идиоты, неудивительно, что сегодня утром китайские государственные предприятия начали переговоры об инвестировании $5-10 млрд в IPO Aramco, так как Саудовская Аравия отчаянно нуждается в обязательствах "дружественных" правительств, чтобы показать, что есть кто-то, кто заинтересован в рекордных продажах акций.

Согласно отчету Фонд Шелкового пути, расположенный в Пекине, входит в число сторон, которые обсуждают возможность покупки акций, присоединиться могут и другие китайские фонды или государственные предприятия. Чем обусловлена решимость Китая потратить еще больше денег на иностранные инвестиции? Все просто: президент Си стремится любой ценой расширить политическое влияние Китая и возродить древние торговые пути в рамках своей инициативы "Один пояс - один путь".

Инвестиции в Aramco "укрепят связи с Саудовской Аравией и дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть". Конечно, Китай может проиграть и от падения цен на нефть, что в эпоху превосходства американской сланцевой нефтедобычи практически гарантировано.

Bloomberg отмечает, что в последние месяцы государственный производитель нефти Sinopec Group и суверенный фонд благосостояния China Investment Corp вели переговоры об инвестировании в IPO Aramco. Хотя говорить о конечном результате пока рано, потому что суммы, которые вкладывает каждая фирма, в конечном итоге будут зависеть от китайского правительства.

Конечно, любые инвестиции в Aramco дадут Пекину огромное преимущество, если говорить о будущем китайско-саудовских отношений: ключевые обязательства Китая помогут Aramco добиться успеха в продаже акций. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман уже давно настаивает на том, что государственная нефтяная компания стоит $2 трлн, хотя он готов к сокращению до $1,6-1,8 трлн. По оценкам американских банков, стоимость может составить всего $1,1 трлн (если не меньше, в зависимости от цены на нефть).

Короче говоря, поддержка Китаем государственной компании Aramco и Саудовской Аравии не что иное, как политическое решение и показатель расширения политического влияния. И пока неизвестно, как Трамп отреагирует на подобное вмешательство в дела его любимого ближневосточного партнера.

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