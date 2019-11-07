Трое граждан Индии не долетели из Баку в Алматы.

Транспортные полицейские сняли нарушителей с рейса, передает Day.Az со ссылкой на inAlmaty.kz.

Инцидент случился 6 ноября. Информация о нарушителях поступила в Линейный отдел полиции в Международном аэропорту Алматы. Представитель авиакомпании АО "Эйр Астана" рассказал, что в самолете находятся иностранные граждане, нарушающие правила поведения на борту воздушного судна.

"Со слов заявителей, иностранные граждане на замечания экипажа не реагировали, тем самым создавали дискомфорт для других пассажиров данного авиарейса. В ходе проверки установлены граждане Индии", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Иностранцы были сняты по акту с вышеуказанного авиарейса для выяснения обстоятельств.

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