В Нижнем Новгороде (Россия) трое таксистов убили пассажира за то, что тот отказался платить. "Лайф" опубликовал видео с места происшествия.

Машина такси с пассажиром прибыла по адресу назначения. Подвыпивший мужчина отказался платить, после чего водитель нажал кнопку SOS. На помощь к нему приехали двое коллег, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В результате завязавшейся потасовки пассажира забили до смерти.

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