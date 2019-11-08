https://news.day.az/world/1173690.html Трое таксистов забили до смерти пьяного пассажира - ВИДЕО
Трое таксистов забили до смерти пьяного пассажира - ВИДЕО
В Нижнем Новгороде (Россия) трое таксистов убили пассажира за то, что тот отказался платить. "Лайф" опубликовал видео с места происшествия.
Машина такси с пассажиром прибыла по адресу назначения. Подвыпивший мужчина отказался платить, после чего водитель нажал кнопку SOS. На помощь к нему приехали двое коллег, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В результате завязавшейся потасовки пассажира забили до смерти.
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