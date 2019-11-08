Началась крупная антитеррористическая операции на востоке Турции. В ней задействованы 2625 турецких военнослужащих и 179 групп спецназа, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Цель операции - нейтрализация действующих на границе с Турцией террористов на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За последние четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более четырех сотен членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, сообщает "Интерфакс". Под нейтрализацией террористов Анкара понимает либо физическое уничтожение террористов, либо их захват.

Антитеррористические операции на востоке и юго-востоке Турции Службы безопасности республики проводят регулярно.

Анкара начала осенью 2019 года операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. После того, как Россия и Турция подписали соглашение в Сочи, курдские вооруженные формирования были выведены из 30-километровой зоны от турецкой границы. Российская военная полиция и турецкие пограничники осуществляют регулярное патрулирование этой зоны.

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