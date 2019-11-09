https://news.day.az/world/1173984.html В Австралии свирепствуют лесные пожары, есть жертвы - ВИДЕО
В Австралии свирепствуют лесные пожары, есть жертвы - ВИДЕО
Два человека погибли, семь пропали без вести, 35 были ранены и более 100 домов были разрушены лесными пожарами, разрушающими пораженное засухой восточное побережье Австралии, сообщили официальные лица в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклан заявила журналистам, что число погибших может возрасти в течение дня, отмечает телеканал "Россия 24".
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