Два человека погибли, семь пропали без вести, 35 были ранены и более 100 домов были разрушены лесными пожарами, разрушающими пораженное засухой восточное побережье Австралии, сообщили официальные лица в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклан заявила журналистам, что число погибших может возрасти в течение дня, отмечает телеканал "Россия 24".