Официальный представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди заявил, что у них были все основания не пускать инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана в Натанзе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Были оповещения, что эта инспектор могла иметь при себе опасные материалы. Несколько раз был произведен контроль. <...> Инспектору был запрещен вход", - сказал он.

Камальванди отметил, что, согласно статье 12 устава МАГАТЭ, при возникновении подозрений относительно того, что опасный материал может усложнить работу объекта или повлиять на здоровье сотрудников завода, страна имеет право не допустить этого.

"У нас были веские основания не допускать инспектора МАГАТЭ", - добавил он.

Инспектора МАГАТЭ задержали в Натанзе на прошлой неделе. Как пояснили в ОАЭИ, во время проверки при входе на завод сработало оборудование, показавшее наличие "подозрительных веществ и материалов".

Инспектор уже покинула Иран. Ее разрешение на проведение инспекций в стране аннулировали.



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