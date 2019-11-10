Вооруженный мужчина была задержан на избирательном участке в Каталонии.

Мужчину в возрасте 70 лет задержала местная полиция, когда он зашел на участок в муниципалитете Побленоу-дель-Дельта (провинция Таррагона), при нем было найдено заряженное оружие, сообщил РИА Новости мэр населенного пункта Адам Томас, передает Day.Az

Задержанный является местным жителем.

В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. По их итогам будут избраны Генеральные кортесы - 350 депутатов конгресса и 208 сенаторов.

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