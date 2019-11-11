Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью Financial Times, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик рассказал, что разочарован такой сильной поддержкой газопровода со стороны ключевых участников ЕС. По его словам, на "Северный поток-2" уходят европейские деньги, которые выплачивают все члены союза.

Моравецкий добавил, что приветствует сотрудничество с Россией, если она будет мирной и демократической страной. Однако он считает, что сейчас государство ведет себя агрессивно, особенно по отношению к приграничным странам.

8 ноября стало известно, что польский антимонопольный регулятор выписал французской компании Engie штраф в размере 40,3 миллиона евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве "Северного потока-2". Engie - один из инвесторов строящегося газопровода. Партнерами "Газпрома" в проекте также являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и англо-голландская Shell. Они финансируют 50 процентов строительства.

Против строительства газопровода "Северный поток-2" выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. Они опасаются, что газопровод усилит зависимость Европы от российского топлива. Помимо этого Киев хочет сохранить транзит российского газа по своей территории.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın