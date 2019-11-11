Россия готова к тому, что договориться о новых условиях газового транзита через Украину до конца 2019-го не удастся. В связи с этим решить проблему поставок может продление действующих соглашений еще на один год. С таким заявлением по итогам очередных трехсторонних консультаций между Москвой, Киевом и Брюсселем выступил глава российского Минэнерго Александр Новак. До окончания действующего контракта остается чуть более двух месяцев. За это время украинская сторона должна перейти на европейские энергетические нормы с тем, чтобы начать газовые отношения с РФ "с чистого листа". Однако, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, завершить имплементацию правил ЕС в такой короткий срок Киеву вряд ли удастся, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Всё идет по "плану Б"?

28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз-Россия-Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. В тот же день лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин и Ангела Меркель затронули эту тему во время телефонных переговоров.

В консультациях участвовали министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, главы "Газпрома" и "Нафтогаза" Алексей Миллер и Андрей Коболев, а также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

- Сегодня произошла очередная сверка часов по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на прошлых консультациях, - сказал по итогам переговоров Александр Новак. - Мы считаем, что эти вопросы должны решаться пакетно, и в том числе вопросы поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс.

Как подтвердил Марош Шефчович, Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.

При этом Александр Новак отметил: если украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, то Москва обеспечит транзит в соответствии с этими же нормами.

Вместе с тем глава российского Минэнерго РФ заявил: если договориться до конца года не удастся, Россия готова продлить действующие сегодня договоренности на 2020 год. Марош Шефчович, в свою очередь, прошедшие переговоры оценил отрицательно: по его словам, он "подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог быть позитивный прогресс", которого, судя по всему, не произошло.

На технических консультациях, которые состоялись 21 октября, стороны обсудили соглашение о взаимодействии между операторами газотранспортных систем (ГТС) России и Украины, а также тарифообразование при транспортировке газа и шаги Киева по созданию независимого оператора ГТС.

Новое соглашение должно прийти на смену десятилетним договоренностям, срок действия которых истекает в этом году. Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина хотят заключить долгосрочный договор (ориентировочно на 10 лет) с тем, чтобы прокачивать через украинскую территорию не менее 60 млрд куб. м газа в год. Российская сторона заинтересована в продолжении транзита через Украину, пока не запущены в полную эксплуатацию "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В связи с этим стоит вспомнить ситуацию вокруг газопровода OPAL (сухопутная ветка первого "Северного потока"), который, исходя из недавнего решения Европейского суда, также будет использован "Газпромом" не полностью. Поэтому Москва пока не готова окончательно отказаться от украинских транзитных мощностей, однако выступает за подписание контракта на менее долгий срок.

Европейские правила игры

Несмотря на желание сторон достигнуть соглашения, существует ряд сложностей, которые напрямую или косвенно влияют на ход переговоров. Один из таких факторов - переход Украины на европейские энергетические нормы, который Киев обязался завершить до 1 декабря 2019 года. В соответствии с договоренностями он должен отделить свою ГТС от "Нафтогаза" (новым оператором должна стать компания "Магистральные газопроводы Украины" - МГУ), организовать работу независимого регулятора и начать продажу мощностей на аукционах. Это означает, что российская компания может бронировать мощности украинской ГТС в необходимых ей объемах и на нужные ей сроки.

Украинская сторона уверена в том, что она успеет завершить все необходимые процедуры в ближайшее время, однако в РФ скорая имплементация европейских правил вызывает сомнения.

- Для "Газпрома" важно, чтобы его устраивали условия контракта. Речь идет об объемах, сроках и транзитной ставке. А с кем подписывать, в принципе всё равно, - сказал "Известиям" глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Что касается аукционов, то это выглядит очень странно, - ведь понятно, что, кроме "Газпрома", других поставщиков там не будет.

Еще один фактор, который мешает российско-украинскому газовому урегулированию, - нерешенные споры "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Наряду с требованиями украинской компании выплатить ей $2,56 млрд в октябре 2019 года "Нафтогаз" заявил, что направит "Газпрому" иск на $11 млрд в качестве компенсаций за возможное прекращение транзита.

Следующие трехсторонние консультации могут пройти после плановых перестановок в Еврокомиссии. Как сказал "Известиям" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, такая ротация в условиях, когда времени остается всё меньше, несет дополнительный риск. Однако фундаментальных изменений в позиции ЕК это всё же не повлечет, отметил эксперт.

Сейчас сложно сказать, смогут ли стороны договориться до 1 января 2020 года. На случай, если этого не произойдет, Брюссель, Киев и Москва уже очертили сценарий на "черный день". Как заявил в сентябре 2019 года Алексей Миллер, из-за сложностей в переговорах "Газпром" закачивает в европейские подземные хранилища (ПХГ) рекордные объемы газа, которые позволят "в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если вдруг, не дай бог, они возникнут, для конечного потребителя".

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