Представители скандально известной организации "Белые каски" подтвердили смерть основателя "движения" Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. По данным турецких СМИ, тело бывшего сотрудника британской разведки было обнаружено на улице с порезами и переломами конечностей. Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты. Турецкие власти приступили к расследованию инцидента. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон объяснить, чем занимался Ле Мезюрье во время конфликтов на Балканах и Ближнем Востоке. При этом некоторые британские СМИ нашли в смерти Мезюрье "русский след", передает Day.Az со ссылкой на RT.

В Турции обнаружен мёртвым основатель скандально известной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье. Изначально об этом сообщили турецкие СМИ, позднее его гибель была подтверждена самими "активистами".

"Мы потрясены и опечалены известием о смерти основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue Джеймса Ле Мезюрье, найденного в понедельник утром мёртвым в своём доме в стамбульском районе Тофан (Турция). Mayday - одна из структур, поддерживающих "Белые каски", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Представители "Белых касок" добавили, что граждане Сирии "никогда не забудут" его гуманитарную работу.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, тело Ле Мезюрье было обнаружено на улице жителями района Бейоглу утром в понедельник, 11 ноября. Личность погибшего установили путём экспертизы. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты. В то же время вдова Ле Мезюрье рассказала полицейским, что её супруг принимал снотворное.

Полицейские также изучили записи с видеокамер, расположенных возле дома, установив, что никто из посторонних в здание не входил.

При этом портал CNN Turk указывает, что на лице мужчины зафиксированы порезы, а его руки и ноги оказались сломаны.

В офисе губернатора Стамбула также сообщили о начале расследования "по факту смерти гражданина Великобритании Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье".

Отметим, что в пятницу, 8 ноября, имя основателя "Белых касок" было упомянуто официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Она напомнила, что бывший офицер MI6 "засветился" во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток.

Сайт британского телеканала SkyNews сообщил, что "сооснователь "Белых касок" найден мёртвым спустя несколько дней после заявлений России о том, что тот был шпионом".

"Более того, ряд исследователей (повторю, речь идёт не о российской аналитике, а о зарубежной) указывают на наличие связей Ле Мезюрье с террористическими организациями ещё во времена его работы в Косове, где в его команду, по некоторым данным, входили члены "Аль-Каиды"*. Мы бы очень хотели услышать объяснение этих фактов со стороны официального Лондона", - сказала Захарова.

Она также подчеркнула позицию Москвы касательно того, что "Белые каски" - провокаторы, пособники опаснейших террористических группировок и авторы серии фейков, направленных на дестабилизацию ситуации в Сирии.

Аналогичную позицию об организации в интервью Афшину Раттанзи на RT высказал президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. По его словам, "Белые каски" являются крылом террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"**.

"Среди этих якобы ангелов из "Белых касок" мелькают лица и тех, кто состоял в рядах "Аль-Каиды". Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям "Белых касок", - сказал сирийский лидер.

Бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье основал неправительственную организацию "Белые каски" в 2013 году. Целью действий "активистов" заявлено спасение мирных жителей в зонах боевых действий, прежде всего в Сирии. Между тем "белокасочники" неоднократно становились участниками инцидентов с фальсификацией данных о якобы преступлениях, совершённых официальным Дамаском и российскими военными.

Так, одним из героев постановочного ролика "Белых касок" был сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в качестве жертвы "химической атаки" в городе Дума в апреле 2018 года. Позднее RT разыскал Диаба и его отца, которые рассказали, что происходило на самом деле. Кроме того, в апреле 2018-го российская делегация в штаб-квартире ОЗХО провела брифинг с участием других свидетелей инсценировки в Думе. К тому же в феврале 2019 года в подложном характере видеоматериала "Белых касок" признался продюсер британской телерадиовещательной компании БиБиСи Риам Далати.

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