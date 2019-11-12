Эрдоган: В США буду обсуждать экстрадицию Гюлена
"Одной из приоритетных тем турецко-американских переговоров на высшем уровне в Вашингтоне станет борьба с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ)".
Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, где планируются переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам Эрдогана, Турция предприняла множество шагов для экстрадиции главаря террористической организации "Параллельное государство" Фетуллаха Гюлена из США, где он проживает в штате Пенсильвания. Турция продолжит борьбу с пособниками Гюлена до привлечения к ответственности последнего участника попытки переворота, отметил турецкий лидер.
Президент отметил, что борьба с терроризмом станет основной темой переговоров в Вашингтоне.
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